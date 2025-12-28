virdis cambiacalottina la venere punta su di lui

Il suo passaggio alla Venere Azzurra è stato una delle notizie più clamorose nel mercato della pallanuoto spezzina: Riccardo Virdis, nelle ultime stagioni capitano del Lerici Sport, ha cambiato sponda sportiva e, insieme al suo ex vice Giacomo “Jack“ Telara è una delle new entry del team allenato da Carlo Foti, che si appresta a debuttare nel nuovo campionato di serie C. Quali motivazioni ti hanno spinto a cambiare calottina? "Mi sono trovato davanti a una decisione, presa dopo aver riflettuto a lungo, trovandomi in una situazione molto ‘confident’ perché Foti e Bassani mi hanno cresciuto sportivamente, dandomi riferimenti per la mia crescita; inoltre, quest’estate ho avuto riscontri molto positivi da Manuel Biancardi, che ho ritrovato in squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

