Vigevano madre e figlia intossicate dal monossido | salvate nella notte

A Vigevano, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, una madre e una figlia sono state trovate intossicate dal monossido di carbonio. L’uomo, rientrato a casa, ha immediatamente chiamato i soccorsi, intervenuti per soccorrere le due donne. L’incidente si è verificato in un’abitazione della città, evidenziando l’importanza di controlli e precauzioni contro le emissioni di monossido.

Vigevano (Pavia), 28 dicembre 2025 - È rientrato a casa e ha trovato la moglie e la figlia intontite, chiamando subito i soccorsi. Ha salvato così le due donne, di 50 e 20 anni, che sono poi risultate intossicate dal monossido di carbonio, ma in condizioni per fortuna non ancora particolarmente gravi: sono state entrambe trasportate con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale di Vigevano. Non è stato per loro ritenuto necessario il trasferimento in un'altra struttura sanitaria per il trattamento in camera iperbarica, ma sono rimaste in osservazione al pronto soccorso, sotto terapia con l'ossigeno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

