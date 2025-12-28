Vittorio e Rossella raccontano il loro matrimonio, un evento che si è trasformato in un’esperienza difficile, culminata in un ricovero ospedaliero. Dalla gioia delle celebrazioni alle complicazioni impreviste, questa storia evidenzia come anche i momenti più speciali possano riservare imprevisti. In questo articolo, analizziamo gli eventi e le eventuali conseguenze di un matrimonio che ha preso una piega inaspettata.

Tempo di lettura: 3 minuti Dalla passerelle, al lungo pranzo, sino al brindisi e al taglio della torta che, da giorno più bello della vita, è diventato un incubo. Vittorio e Rossella, giovane coppia originaria di Calitri che ha scelto il periodo più magico dell’anno per sposarsi, quello a cavallo tra Natale e Capodanno, certamente non dimenticherà mai il giorno del matrimonio E non soltanto per l’unione, ma perchè lo sposo è finito il ospedale dopo essere stato ustionato da un candelotto pirotecnico posto sulla torta nuziale e che ha preso fuoco. A quasi 24 ore dall’incendio che ha spezzato la magia del loro giorno più bello, gli sposi e gli invitati stanno cercando di tornare alla normalità dopo una notte di paura e confusione nell’elegante hall dell’Hotel Kristall nella frazione Cardito di Ariano Irpino, dove si era tenuto il ricevimento di nozze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Vittorio e Rossella, matrimonio da incubo finito in ospedale

