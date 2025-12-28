VIDEO | Ritorno a casa tra ricordi e identità | a #unminutodilibri Chiacchiere di Sicilia di Antonino Mangano

Nel video di #unminutodilibri, Antonino Mangano presenta il suo romanzo

C'è un omaggio velato a Vittorini e al suo Conversazione in Sicilia, sia nel titolo che nella struttura del romanzo: così racconta Antonino Mangano, alla prima presentazione del suo romanzo d'esempio, Chiacchiere di Sicilia, presentato ieri al Centro di Aggregazione Giovanile di Villafranca. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

