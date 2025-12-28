VIDEO Ragazzo accoltellato a Chiaia Maresca | Sindaco silente mi scuso io con Bruno

Un episodio di violenza si è verificato a Chiaia, Napoli, dove un giovane calciatore è stato aggredito e ferito. Maresca, intervenuto sulla vicenda, ha espresso scuse a Bruno Petrone, sottolineando il silenzio delle autorità locali e evidenziando l’importanza di un intervento tempestivo e trasparente in casi di emergenza. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza pubblica nella zona e sulla gestione degli episodi di violenza.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Vorrei chiedere scusa a Bruno Petrone, il povero ragazzo, il calciatore dell’Angri aggredito stanotte nella zona di Chiaia a Napoli”. Con un video, Catello Maresca parla del 18enne accoltellato ai Baretti, ultimo grave fatto di sangue in città. Ma apre anche un fronte polemico con Gaetano Manfredi. “ Vorrei chiedere scusa anche se non sono il sindaco di Napoli – dice Maresca -, lui non so dove sia e a che cosa stia pensando in questo momento, in cui bisognerebbe stare vicino alla famiglia, preoccuparsi delle condizioni di insicurezza vergognose che ci sono in città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Ragazzo accoltellato a Chiaia, Maresca: “Sindaco silente, mi scuso io con Bruno” Leggi anche: Napoli, accoltellato mentre passeggia a Chiaia con gli amici: lieve miglioramento per Bruno Petrone Leggi anche: Chi è Bruno Petrone, il calciatore accoltellato a Chiaia: si sono costituiti un 15enne e un 17enne La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calciatore semiprofessionista diciottenne accoltellato a Napoli: si costituiscono due minorenni; Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere di Chiaia: si costituiscono due minorenni; Napoli, calciatore 18enne accoltellato in pieno centro. Si costituiscono due minori, un 15enne confessa; Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, si costituiscono due minorenni: il calciatore 18enne ancora in rianimazione. Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, si costituiscono due minorenni: il calciatore 18enne ancora in rianimazione - Bruno Petrone, un 18enne incensurato, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato colpito da due coltellate mentre si trovava con degli amici. msn.com

Ragazzo accoltellato a Chiaia, si costituiscono gli aggressori: hanno 15 e 17 anni! - Hanno 15 e 17 anni, i due aggressori di Bruno Petrone, il giovane calciatore accoltellato ai baretti di Chiaia. napolivillage.com

Quattro fermi per il ragazzo accoltellato a Chiaia - In 24 ore si chiude il cerchio con l'emissione dei provvedimenti ... rainews.it

, : ` Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato nel quartiere Chiaia: portato d'urgenza all'ospedale San Paolo è ora in rianimazione. Il giovane era in compagnia d - facebook.com facebook

#napoli, prova a fuggire da una #rapina: ragazzo di 25 anni accoltellato alla schiena x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.