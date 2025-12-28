Vivi l’emozione di un momento unico con le immagini e i video dell’esperienza della fiamma olimpica a Benevento. Quaranta-tre tedofori hanno percorso le strade della città, culminando con l’accensione del braciere da parte di Carlo Mazzone. Un’occasione che ha custodito valori di condivisione e tradizione, lasciando un ricordo indelebile nel cuore della comunità. Scopri i dettagli di questa giornata speciale attraverso le nostre foto e video esclusivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Erano 38 i tedofori che ieri hanno avuto l’onore e il piacere di accompagnare la fiamma olimpica per le strade di Benevento fino ad arrivare all’ultima tappa con la fiaccola stretta tra le mani di un emozionato Carlo Mazzone che ha avuto l’onore di accendere il braciere. E tra queste ce n’era uno, Rosario Meoli, che ha vissuto l’esperienza con gli occhi del bambino, con lo stupore nel vivere qualcosa di importante e grande. Un evento da poter raccontare e custodire per sempre. “Portare la fiaccola – così inizia il suo racconto del vicesindaco di Cautano – è stata un’emozione unica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/FOTO L’emozione di un’esperienza irripetibile, Meoli: “Una fiamma che custodisce i valori”

