VIDEO | Botola pericolosa al bivio di Granatatari rischio per pedoni e automobilisti

Una botola pericolosa si trova al bivio di Granatatari, alla fine del Lago Grande. La struttura danneggiata rappresenta un rischio sia per pedoni che per automobilisti. La segnalazione, accompagnata da video e foto, evidenzia la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza di chi transita in quella zona.

Ancora una botola rotta e a rischio, situata al bivio di Granatatari, alla fine del Lago Grande. A segnalarlo con video e foto un lettore. Non si tratta di un caso isolato: nella zona nord della città ci sono altri tombini dello stesso tipo in condizioni simili. Inoltre, qualcuno ha evidentemente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

