viale de gasperi da riqualificare si parte con asfalti e marciapiedi

Asfalti e marciapiedi in viale De Gasperi: La riqualificazione ha inizio. Alcuni giorni fa gli uffici comunali hanno assegnato ad una ditta l’intervento di manutenzione straordinaria al tratto di marciapiede che si trova all’intersezione con via Lombardia. Una spesa piccola (circa 51mila euro) che però è considerata "propedeutica al rifacimento dei manti stradali approvati – recita la determina – con la delibera del 12 novembre". Di quali strade si tratta? La delibera individua una serie di priorità, in cui Viale De Gasperi non viene nominato. Tuttavia nello stesso documento si specifica che l’elenco potrà essere integrato dall’amministrazione in base alle effettive condizioni di certe vie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

