Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 19 | 25

Alle ore 19:25 del 28 dicembre 2025, si segnalano rallentamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio, con code sull'A1 tra Cassino e Colleferro in direzione Roma e sulla Pontina da via di Trigoria a Spinaceto. La regione Lazio invita i giovani residenti a usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici fino al 6 gennaio, per scoprire le bellezze locali. Per aggiornamenti, consultare i servizi di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso per il rientro dopo le vacanze del Natale nello specifico coda tratti sulla A1 Roma Napoli tra Cassino e Colleferro in direzione Roma cose sulla diramazione Roma sud da Tor Vergata Raccordo Anulare verso l'ultimo ci spostiamo sulla statale Pontina rallentamenti da via di Trigoria Spinaceto in direzione del raccordo anulare infine Natale in tour 2025 l'iniziativa della regione Lazio Dedicato ai giovani di età compresa tra i 16 Ei 25 anni residenti nel Lazio iscritti alla carta giovani bella per noi fino al 6 gennaio possono viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico gestiti da Trenitalia e Cotral alla scoperta delle bellezze del territorio da Sara stanno è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 19:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 12:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 12:25 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole priva di ... romadailynews.it Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della ... romadailynews.it Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it Roma Mobilità. . TG Mobilità ore 9.30 #tgm #romamobilita #pianodinatale #retetpl #viabilita #ztl facebook Roma Mobilità (@romamobilita) / Posts / X x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.