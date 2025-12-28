Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 18 | 25

Ecco un’introduzione chiara e sobria riguardo alla viabilità a Roma e nel Lazio del 28 dicembre 2025 alle 18:25: Le condizioni del traffico nella regione Lazio mostrano rallentamenti, con code sulla A1 tra Cassino e Colleferro e sulla diramazione Roma sud da Tor Vergata. Rallentamenti si registrano anche sulla Pontina, da via di Trigoria a Spinaceto, in direzione del Raccordo Anulare. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in previs

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso per il rientro dopo le vacanze del Natale nello specifico coda tratti sulla A1 Roma Napoli tra Cassino e Colleferro in direzione Roma cose sulla diramazione Roma sud da Tor Vergata Raccordo Anulare verso l'ultimo ci spostiamo sulla statale Pontina rallentamenti da via di Trigoria Spinaceto in direzione del raccordo anulare infine Natale in tour 2025 l'iniziativa della regione Lazio Dedicato ai giovani di età compresa tra i 16 Ei 25 anni residenti nel Lazio iscritti alla carta giovani bella per noi fino al 6 gennaio possono viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico gestiti da Trenitalia e Cotral alla scoperta delle bellezze del territorio da Sara stanno è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

