Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 17 | 25

Viabilità Roma e Lazio al 28 dicembre 2025, ore 17:25. Astral Infomobilità segnala intenso traffico sulla direttrice Roma-Napoli tra Cassino e San Cesareo, con rallentamenti sulla Roma Sud, in particolare a Tor Vergata e sulla Raccordo Anulare. Rallentamenti persistono sulla Pontina, tra via Montedoro e Castel di Decima, mentre su via della Scafa si registrano congestioni all’altezza di via Trincea delle Frasche. Ricordiamo l’iniziativa

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso per il rientro dopo le vacanze di Natale nello specifico di attrattive uno sulla direttrice Roma Napoli tra Cassino e San Cesareo direzione Roma con dei sulla diramazione Roma Sud a Tor Vergata Raccordo Anulare verso Quest'ultimo che spostiamo sulla statale Pontina rallentamenti da via Montedoro a Castel di Decima direzione raccordo anulare andiamo ora su via della Scafa risolto l'incidente permangono rallentamenti all'altezza di via Trincea delle Frasche nei due sensi di marcia la viabilità è stata ripristinata infine ricordiamo nel 2025 l'iniziativa della regione Lazio Dedicato ai giovani di età compresa tra i 16 Ei 25 anni residenti nel Lazio iscritti alla carta giovani bella per noi fino al 6 gennaio ancora possono viaggiare gratuitamente mezzi di trasporto pubblico gestiti da Trenitalia da Cotral alla scoperta delle bellezze del territorio Latina Pandolfi Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 12:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 17:25 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole priva di ... romadailynews.it Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della ... romadailynews.it Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it Roma Mobilità. . TG Mobilità ore 9.30 #tgm #romamobilita #pianodinatale #retetpl #viabilita #ztl - facebook.com facebook Roma Mobilità (@romamobilita) / Posts / X x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.