Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 15 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. Attualmente, si registrano code tra Cassino e Anagni in direzione Roma a causa del traffico intenso. La situazione lungo il raccordo anulare e le principali arterie è nella norma. Sono in corso alcune sospensioni e variazioni di orario sui servizi ferroviari e ZTL, con attenzione particolare alle condizioni invernali e alle misure di sicurezza stradale fino al 15 aprile 2026.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla Roma Napoli coda tratti per traffico intenso tra Cassino e Anagni in direzione Roma situazione nella norma invece sull'intera nello del raccordo anulare sulle altre arterie principali della Regione ora il torto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30 ulteriori variazioni di orario Il 31 dicembre poi il primo è il 6 gennaio interesseranno anche la Roma Viterbo sulla tratta urbana e extraurbana infine ricordiamo che durante il periodo festivo fino al 6 gennaio gli orari della ZTL centro storico sono attivi tutti i giorni domenica e festivi inclusi con orario prolungato dalle 6:30 alle mentre per quanto riguarda la ZTL Tridente Attiva dalle 6:30 alle 20 da Sara Spano è Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto.

