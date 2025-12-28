Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 13 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 28 dicembre 2025 alle ore 13:25. Attualmente si registrano circa 9-10 km di coda sull'autostrada Roma-Napoli e sulla Firenze-Roma a causa di incidenti tra Ceprano, Frosinone e Fabro. Si consiglia di seguire le deviazioni indicate e di prestare attenzione alle condizioni climatiche, fondamentali per viaggiare in sicurezza durante la stagione invernale. Per ulteriori dettagli, consultate il sito di Astral Infomobil

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora presenti 9 km di coda sull'autostrada Roma Napoli a causa di un incidente avvenuto tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma al momento il traffico risulta bloccato Pertanto si consiglia di uscire a Cassine di rientrare in autostrada a Ferentino situazione analoga per l'incidente avvenuto sulla direttrice Firenze Roma salgono a 10 km di coda tra Fabro e chiusi verso Firenze in alternativa si consiglia di uscire a dormire e di rientrare in autostrada a Chiusi mentre per quanto riguarda il secondo incidente sulla Firenze Roma ora sono 4 km di coda tra il bivio per la A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze Siamo in chiusura nella capitale dopo i giorni di Natale è Santo Stefano e la giornata di ieri la pedonalizzazione integrale di via dei Fori Imperiali prosegue oggi domenica 28 dicembre previsto in ogni ultimo weekend del mese per quanto riguarda il trasporto pubblico sono deviate le linee di bus 51 75 85 87 118 la mattina Cristina e Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo ora con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 13:25

