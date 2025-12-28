Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 12 | 25

Ecco un'introduzione chiara e sobria adatta a Google, lunga circa 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 28 dicembre 2025 alle ore 12:25. Astral Infomobilità segnala diversi disagi su autostrade e strade urbane, tra cui code e rallentamenti per incidenti tra Ceprano e Frosinone, Orvieto e Ponzano Romano, e sulla Roma Teramo. Ricordiamo inoltre le variazioni agli orari della ZTL nel centro storico e

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente su autostrada Roma meno Napoli che provoca incolonnamenti tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma anche sulla direttrice Firenze Roma a causa di un incidente si sta in coda tra Orvieto e chiusi verso Firenze sulla stessa strada ulteriore incidente provoca quote tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano nella medesima direzione sempre sull'autostrada Firenze Roma ma stavolta per traffico intenso code a tratti tra Ponzano Romano e Orte direzione Firenze ci spostiamo poi sul tratto Urbano della Roma Teramo qui code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro code anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e Raccordo Anulare verso quest'ultimo infine ricordiamo che durante il periodo festivo fino al 6 gennaio gli orari della ZTL centro storico sono attivi tutti i giorni domenica e festivi inclusi con orario prolungato le ore 6:30 alle ore 18 mentre per quanto riguarda la ZTL Tridente e attiva dalle 6:30 alle 20 rimangono invariati per tutto il periodo gli orari della ZTL di Trastevere San Lorenzo e Testaccio da Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 12:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 12:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-11-2025 ore 12:25 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole priva di ... romadailynews.it Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della ... romadailynews.it Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it Roma Mobilità. . TG Mobilità ore 9.30 #tgm #romamobilita #pianodinatale #retetpl #viabilita #ztl - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.