Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 11 | 25

Ecco l’introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio, datato 28 dicembre 2025 alle ore 11:25. Si segnalano rallentamenti sulla autostrada Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Orte, a causa del traffico intenso. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono attive promozioni e servizi speciali in occasione delle festività natalizie, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei cittadini.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla autostrada Firenze Roma si procede a rilento a causa del traffico intenso tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze rallentamenti anche sulla strada regionale 637 di Frosinone Gaeta all'altezza del comune di Castro dei in entrambi i sensi di marcia Passiamo al trasporto pubblico ricordiamo la promozione della regione Lazio Natale in tour attiva fino al 6 gennaio che permette di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale regionale gestiti da Trenitalia e Cotral per i giovani di età compresa tra i 16 Ei 25 anni residenti nel Lazio è iscritti alla carta giovani bella per noi siamo in chiusura fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi è prevista un intensificazione del servizio della rete superficie della metropolitana Attiva Inoltre tre linee di bus gratuite circolari l'apri 1 la 2 e la 100 leine free sono attive tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21 la mattina chi è Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

