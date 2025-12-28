Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 10 | 25

L'aggiornamento viabilistico del 28 dicembre 2025 alle 10:25 segnala il ripristino della circolazione regolare sull’autostrada Firenze-Roma tra Orvieto e Fabro, dopo un incidente risolto. La rete regionale rimane scorrevole, con obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo fino al 15 aprile 2026 su strade a rischio ghiaccio e neve. Per dettagli su orari e servizi di trasporto pubblico, consultate il sito della Regione Lazio.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente in autostrada firenze-roma tra Orvieto e Fabro circolazione tornata ora regolare per il resto il traffico si mantiene scorrevole è privo di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motori escluse le due ruote tutte le strade in estate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata diamo uno sguardo al trasporto pubblico capitolino fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi È previsto un intensificazione del servizio della rete di superficie e della metropolitana Attiva Inoltre tre linee di bus gratuite la P1 la P2 e la 100 le linee fisse un attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21 chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni per le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30 nella giornata del 31 dicembre dopo le ore 21 il servizio proseguirà con il bus sostitutivi ulteriori variazioni di orario nella giornata del 31 dicembre è a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo tra torba nel extraurbana i dettagli sono disponibili sulla nostra ape sul nostro sito alla pagina dedicata la mattina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

