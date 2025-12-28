Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene volevano È priva di particolari disagi sulle strade e autostrade della nostra regione fatta eccezione per un incidente sull'autostrada Firenze Roma che provoca code tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio o neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata ora gli eventi nella capitale nella giornata di oggi alle ore 10 presso la Basilica di San Paolo fuori le mura si terrà la celebrazione eucaristica con il rito di chiusura della Porta Santa in considerazione della fluenza di numerosi fedeli possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante siamo in chiusura sempre nella capitale via Imperiali è isola pedonale come sempre nei giorni festivi la pedonalizzazione integrale proseguirà fino alla giornata di oggi domenica 28 dicembre per quanto riguarda il trasporto pubblico sono deviate le linee di bus 51 75 85 87 e 118 da Martina Christine Astral infomobilità al momento a tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 09:25

