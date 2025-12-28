Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene privo di particolari criticità Sulla maggior parte della rete viaria regionale fatta eccezione per la Flaminia dove per traffico intenso si sta in coda all'altezza di Prima Porta in direzione Terni ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata passiamo agli eventi nella capitale nella giornata di oggi alle ore 10 presso la Basilica di San Paolo fuori le mura si terrà la celebrazione eucaristica con il rito di chiusura della Porta Santa in considerazione della fluenza di numerosi fedeli possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante in chiusura è il trasporto ferroviario sulla linea Metromare fino al 6 Io sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30 nella giornata del 31 dicembre dopo le ore 21 il servizio proseguirà con bus sostitutivi ulteriori variazioni di orario nella giornata del 31 dicembre è a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana i dettagli sono disponibili sulla nostra sul nostro sito alla pagina dedicata da Martina Cristini Astral infomobilità momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 08:25

