Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorre Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione Tuttavia segnaliamo ne abbia sparsa in diverse zone in particolar maniera sulla autostrada Roma Teramo all'altezza di Roma Est e sulla Roma Napoli tra Colleferro e prestare attenzione alla guida ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio o neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata diamo uno sguardo agli eventi nella capitale nella giornata di oggi alle ore 10 presso la Basilica di San Paolo fuori le mura si terrà la celebrazione eucaristica con il rito di chiusura della Porta Santa in considerazione della fluenza di numerosi fedeli possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante Christine Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

