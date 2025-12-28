Via al Tour de Ski dalla sprint di Dobbiaco Pellegrino a caccia di Klaebo
Parte sotto una pessima stella il Tour de Ski 2025-2026, per un’edizione del ventennale che si snoda tutta tra Dobbiaco e Val di Fiemme. Le ultime ore, infatti, hanno fatto registrare dei forfait abbastanza pesanti. Uno di questi riguarda l’Italia, con Maria Gismondi che, a causa di un attacco febbrile, non potrà essere al via della competizione. Un colpo pesantissimo per il settore femminile azzurro, che su di lei puntava per portare a casa buoni risultati. Ovviamente la salute è la priorità numero uno, e su questo non ci può essere nessun dubbio di sorta. Ma non solo Gismondi sarà lontana dalla partenza della sprint a tecnica libera di Dobbiaco. 🔗 Leggi su Oasport.it
