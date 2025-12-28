Parte sotto una pessima stella il Tour de Ski 2025-2026, per un’edizione del ventennale che si snoda tutta tra Dobbiaco e Val di Fiemme. Le ultime ore, infatti, hanno fatto registrare dei forfait abbastanza pesanti. Uno di questi riguarda l’Italia, con Maria Gismondi che, a causa di un attacco febbrile, non potrà essere al via della competizione. Un colpo pesantissimo per il settore femminile azzurro, che su di lei puntava per portare a casa buoni risultati. Ovviamente la salute è la priorità numero uno, e su questo non ci può essere nessun dubbio di sorta. Ma non solo Gismondi sarà lontana dalla partenza della sprint a tecnica libera di Dobbiaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Via al Tour de Ski dalla sprint di Dobbiaco. Pellegrino a caccia di Klaebo

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Pellegrino vuole lasciare il segno

Leggi anche: Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2025: orari sprint tl, tv, startlist, streaming

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le gare settimanali: sci alpino fra Livigno e Semmering, al via Tour de Ski a Dobbiaco e Quattro Trampolini; Tour de Ski: aperta a Dobbiaco la 20ª edizione, domani il via con la sprint skating; Via al Tour de Ski dalla sprint di Dobbiaco. Pellegrino a caccia di Klaebo; Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta.

Via al Tour de Ski dalla sprint di Dobbiaco. Pellegrino a caccia di Klaebo - 2026, per un'edizione del ventennale che si snoda tutta tra Dobbiaco e Val di Fiemme. oasport.it

Tour de Ski 2026: non ci sarà al via Maria Gismondi, la punta azzurra al femminile - "Sicuramente l’obiettivo del Tour de Ski sarà fare tanta esperienza in Coppa del Mondo" aveva dichiarato pochi giorni fa Maria Gismondi a Salotto Bianco. oasport.it