Vi mostro il palazzo del governo il video di Pedro Sanchez diventa virale | così il premier spagnolo vuole conquistare i giovani

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha deciso di utilizzare piattaforme come TikTok e Spotify per avvicinarsi ai giovani. Attraverso tour virtuali della Moncloa e playlist musicali, mira a comunicare in modo più diretto e accessibile, cercando di instaurare un dialogo più autentico con le nuove generazioni. Questa strategia rappresenta un tentativo di rinnovare il rapporto tra istituzioni e cittadini più giovani.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez si lancia su TikTok e Spotify per conquistare cuori e voti dei più giovani, tra tour virtuali alla Moncloa, la sede del governo e sua residenza, e playlist musicali. La prima incursione ieri su TikTok – il cui profilo è aperto da poco più di tre mesi – con “Un piccolo ‘house tour’ per la Moncloa”. La clip mostra l’interno della sua residenza dove, fra un tentativo – fallito – di aprire una porta e qualche risata di squadra, il presidente racconta l’importanza storica dei luoghi. La sala del Consiglio dei ministri, ad esempio, anche detta la Sala dell’Orologio, non è solo una stanza, ma una reliquia che conserva i ricordi dei governi di Adolfo Suarez, primo ministro della Transizione dalla dittatura alla democrazia, e di Felipe Gonzalez, primo premier socialista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vi mostro il palazzo del governo”, il video di Pedro Sanchez diventa virale: così il premier spagnolo vuole conquistare i giovani Leggi anche: Cambio dell’ora: il premier spagnolo Pedro Sánchez chiede l’abolizione all’Europa Leggi anche: Auguri "inclusivi" del premier spagnolo Sanchez: Buone feste, ovunque e con chiunque voi siate – Il video Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Raffica di attacchi a Kiev: così un drone colpisce un palazzo | .it. Se cerchiamo informazioni sul dipinto che vi mostro nell'immagine, trovato nel Palazzo di Cnosso, sull'isola greca di Creta, scopriremo che spesso si trascura un dettaglio importante: due dei tre protagonisti umani dell'azione sono donne, non uomini. Una don - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.