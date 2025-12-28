Vertice in Florida Trump | Penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo Il leader ucraino | Ora serve un piano preciso

In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e negoziati, Trump ha dichiarato che Putin e Zelensky potrebbero cercare un accordo. Zelensky ha evidenziato l'importanza di un piano preciso, mentre Mosca suggerisce che incontri tra Putin e Trump potrebbero avvenire dopo le discussioni con Zelensky. Questi sviluppi indicano un possibile passo verso la ricerca di una soluzione diplomatica nel conflitto in Ucraina.

Ucraina, vertice Trump-Zelensky. Kiev: “Mosca non vuole la pace” - Dopo aver sentito i leader europei, Zelensky vede Trump in Florida nella speranza di fare passa in avanti per la pace in Ucraina. newsmondo.it

Vertice Trump-Zelensky oggi in Florida/ Negoziati di pace sull’Ucraina, cosa può cambiare. Putin minaccia UE - Zelensky, dopo videoconferenza col Gruppo di Berlino. ilsussidiario.net

Bombardamenti senza precedenti sulla capitale nel giorno della conferma del vertice Trump-Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. Il leader ucraino implora aiuto: «Chiediamo un ulteriore sacrificio agli alleati» facebook

Zelensky: “Vertice tra Kiev, Usa e Russia a Miami”. Europa fuori x.com

