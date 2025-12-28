Vertice in Florida Trump | penso che Putin e Zelensky siano pronti a un accordo Europei fortemente coinvolti in garanzie di sicurezza

In un vertice in Florida, Donald Trump ha affermato che sia Putin che Zelensky potrebbero essere pronti a negoziare. Gli europei sono fortemente coinvolti nel garantire la sicurezza nella regione. Mosca, invece, ha segnalato un possibile nuovo contatto tra Putin e Trump dopo l'incontro con Zelensky, sottolineando che le tensioni e le mancate tregue prolungano il conflitto.

Mosca: «Putin e Trump si sentiranno di nuovo dopo l'incontro con Zelensky. Contari alla tregua, prolunga la guerra» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Vertice in Florida, Trump: penso che Putin e Zelensky siano pronti a un accordo. Europei fortemente coinvolti in garanzie di sicurezza Leggi anche: Vertice in Florida, Trump: penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo. Europei fortemente coinvolti in garanzie di sicurezza Leggi anche: Vertice in Florida, Trump: «Penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo». Il leader ucraino: «Ora serve un piano preciso» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Ucraina, domenica vertice Zelensky-Trump in Florida: sul tavolo le garanzie di sicurezza. Piano pronto al 90%; Inviati Usa e Ucraina: a Miami colloqui costruttivi e produttivi. Putin pronto al dialogo con Macron - Presidente slovacco: l'Occidente riprenderà i rapporti con Mosca dopo la guerra; Ucraina-Russia, massicci attacchi su Kiev. Zelensky: «Putin non vuole la pace». Iniziato il vertice a Mar-a-Lago. Trump: "Penso che sia Zelensky che Putin vogliano un accordo" - Alla vigilia dell’incontro con Donald Trump, Volodymyr Zelensky rilancia sulla diplomazia e chiede più pressione sulla Russia, mentre continuano attacchi con droni e missili e Kiev colpisce obiettivi ... msn.com

Ucraina, vertice Trump-Zelensky. Kiev: “Mosca non vuole la pace” - Dopo aver sentito i leader europei, Zelensky vede Trump in Florida nella speranza di fare passa in avanti per la pace in Ucraina. newsmondo.it

Vertice Trump-Zelensky oggi in Florida/ Negoziati di pace sull’Ucraina, cosa può cambiare. Putin minaccia UE - Zelensky, dopo videoconferenza col Gruppo di Berlino. ilsussidiario.net

Bombardamenti senza precedenti sulla capitale nel giorno della conferma del vertice Trump-Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. Il leader ucraino implora aiuto: «Chiediamo un ulteriore sacrificio agli alleati» facebook

Zelensky: “Vertice tra Kiev, Usa e Russia a Miami”. Europa fuori x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.