Veronesi-Haber Maledetti amici al teatro Tenda
Si chiama "Maledetti amici" ed è lo spettacolo in programma domani lunedì 29 dicembre alle ore 21 al Teatro Tenda di Arezzo. Sul palco Giovanni Veronesi e Alessandro Haber insieme in teatro con una “chiacchierata musicale” tra vecchi compagni d’avventure. Uno spettacolo senza scaletta fissa, fatto di improvvisazione, racconti, aneddoti e tanta autoironia, tra teatro e reunion. Un viaggio leggero e sincero, dove i protagonisti si mettono a nudo con ironia e complicità. "Non c’è nulla di scritto, se vedo una scaletta la brucio - scherza Veronesi - E’ tutto giocato sull’improvvisazione e l’adrenalina per questo è a mille, divertimento assoluto per il pubblico ma soprattutto per noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
