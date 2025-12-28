Verona Bertolini prima del Milan | Oggi incontriamo una super squadra

Alberto Bertolini, allenatore del Verona, ha commentato l’imminente sfida contro il Milan, in programma alle 12:30 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026. Prima del match, Bertolini ha sottolineato l’importanza di affrontare una squadra di alto livello, evidenziando l’obiettivo di disputare una partita equilibrata e di qualità contro una delle concorrenti più forti del campionato.

Milan - Hellas Verona, le formazioni ufficiali | Con Giovane c'è Mosquera - Decisivo nella partita con la Fiorentina, Orban parte dalla panchina a San Siro. veronasera.it

Milan - Hellas Verona, le probabili formazioni | Acciaccati ed infortunati in casa gialloblu - Frese e Belghali squalificato (quest'ultimo impegnato anche in Coppa d'Africa), Akpa Akpro e Bradaric da valutare, Suslov infortunato: sono i problemi di formazione che deve affronare Zanetti in vista ... veronasera.it

#MilanVerona, in panchina Bertolini - facebook.com facebook

#MilanVerona, in panchina Bertolini - x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.