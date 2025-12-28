Verona Bertolini post Milan | Un mezzo rigorino ha indirizzato la partita ed è stato complicato
Al termine di Milan-Verona, Alberto Bertolini ha commentato l’andamento della partita, sottolineando come un “mezzo rigorino” abbia influenzato il risultato. L’allenatore gialloblù ha evidenziato le difficoltà incontrate nel gestire le decisioni arbitrali nel corso della 17ª giornata di Serie A 2025-2026 allo stadio San Siro. Le sue parole riflettono l’importanza delle scelte arbitrali e il loro impatto sulla dinamica della gara.
Alberto Bertolini, allenatore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Bertolini: Primo tempo compatti e Milan ha faticato. Il rigore ha indirizzato la partita.
