Verissimo Bruganelli | Ho abortito a 24 anni Io e Bonolis non eravamo pronti

Sonia Bruganelli ha condiviso di aver subito un aborto a 24 anni, all'inizio della sua relazione con Paolo Bonolis. Nell'intervista trasmessa da Verissimo, l'imprenditrice ha anche parlato delle difficoltà legate agli attacchi di panico, offrendo un resoconto personale sulla sua esperienza di vita. Un racconto che mette in luce momenti di vulnerabilità e introspezione, spesso nascosti dietro l'immagine pubblica.

