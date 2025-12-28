Verissimo Bruganelli | Ho abortito a 24 anni Io e Bonolis non eravamo pronti
Sonia Bruganelli ha condiviso di aver subito un aborto a 24 anni, all'inizio della sua relazione con Paolo Bonolis. Nell'intervista trasmessa da Verissimo, l'imprenditrice ha anche parlato delle difficoltà legate agli attacchi di panico, offrendo un resoconto personale sulla sua esperienza di vita. Un racconto che mette in luce momenti di vulnerabilità e introspezione, spesso nascosti dietro l'immagine pubblica.
(Adnkronos) – Dall'aborto a 24 anni agli attacchi di panico. Verissimo oggi ha riproposto l'intervista di Sonia Bruganelli: l'imprenditrice ha raccontato di aver interrotto la sua prima gravidanza, all'età di 24 anni quando aveva appena cominciato la relazione con Paolo Bonolis. "Abbiamo scelto insieme quella strada", ha spiegato Sonia Bruganelli, che nel suo libro autobiografico . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
