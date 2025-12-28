Saranno fischiate le orecchie ieri pomeriggio a Fabiano Tonielli, sindaco di Casteldelci, in provincia di Rimini, eletto con una lista civica appoggiata dal centrodestra. Era stato invitato dalla Pro Loco di Capanne, frazione di Verghereto, a un incontro sulla spinosa questione della frana che nella scorsa primavera ha interrotto la strada Senatello che collegava le frazioni di Balze e Capanne, entrambe del comune di Verghereto; la frana, però, insiste in un breve tratto di strada che appartiene al Comune di Casteldelci e taglia fuori la zona dai collegamenti con la Valmarecchia, il Riminese e San Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verghereto, una frana che nessuno vuole

Leggi anche: Ancora con la Valdastico? Una devastazione unica per un’autostrada che non vuole nessuno

Leggi anche: L'antisemitismo che nessuno vuole affrontare

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Verghereto, una frana che nessuno vuole; Verghereto, la Pro loco Capanne convoca un’assemblea per la frana e invita il sindaco di Casteldelci.

Verghereto, una frana che nessuno vuole - Dalla scorsa primavera separa le frazioni di Balze e Capanne, ma si trova in una lingua di territorio di Casteldelci, in provincia di Rimini ... msn.com