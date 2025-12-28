Verdure in orbita | ecco com' è la serra spaziale di Franco Malerba

Franco Malerba, primo astronauta italiano, guida la startup Space V, dedicata alla coltivazione di verdure nello spazio. La sua innovativa serra spaziale mira a produrre ortaggi freschi sulla Luna, con un passaggio intermedio alla Stazione Spaziale Internazionale. Un progetto che combina scienza e tecnologia, contribuendo allo sviluppo delle future missioni spaziali a lungo termine.

Il primo astronauta italiano con la sua Startup Space V (sigla che sta per vegetables) sta lavorando a una 'scatola' che servirà a coltivare verdure fresche sulla Luna, tappa intermedia la Stazione spaziale internazionale. "Conto che sia pronta al volo entro il 2028". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

