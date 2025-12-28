Il mondo della sanità piange la perdita del dottor Stefano Tondi, a soli 69 anni, vittima di un grave episodio di aggressione con l’acido. Direttore della Cardiologia dell’ospedale Civile di Modena, era in congedo per motivi di salute dopo una caduta avvenuta a Levizzano. La sua morte rappresenta una perdita importante per la comunità medica e il personale sanitario.

Modena, 28 dicembre – Mondo della sanità in lutto per la morte del dottor Stefano Tondi, a soli 69 anni: era direttore della Cardiologia dell’ospedale Civile, ora in congedo per motivi di salute a causa della rovinosa caduta da un muretto avvenuta a settembre 2024 a Levizzano: riportò lesioni alla colonna vertebrali e fu necessario un immediato e delicato intervento chirurgico. Il precedente dell’aggressione. Ma Tondi era già stato al centro delle cronache nel novembre del 2016, quando venne aggredito da un uomo che gli tirò in faccia dell’acido. L’aggressore, quella sera, ‘sparò’ soda caustica usando un fucile giocattolo, mirando direttamente, e altrettanto precisamente, agli occhi del medico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Venne aggredito con l’acido, morto il dottor Stefano Tondi

Leggi anche: Morto a 69 anni Stefano Tondi, ex primario di Cardiologia a Baggiovara

Leggi anche: Stefano Cena, il giostraio picchiato a sangue è morto: il branco che lo ha aggredito non voleva pagare il biglietto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il giovane bolognese, in coma irreversibile, venne aggredito nell'agosto 2022 a Crotone per uno scambio di persona - facebook.com facebook

Lo diciamo da anni, l’abbiamo detto quando Andrea Joly fu aggredito, lo ripetiamo oggi: #CasaPound va sciolta, immediatamente. Come tutte le altre organizzazioni fasciste. Per troppo tempo il pericolo che rappresenta è stato sminuito, sottovalutato, ignorato. x.com