Velox il giallo di viale Sabena I due dispositivi sono ancora spenti | Ormai se ne riparla nel 2026

In viale Sabena la scritta luminosa "rallentare" campeggia ormai da quasi due anni. C’è l’avviso che recita "rilevamento elettronico della velocità"; c’è il pannello fotovoltaico che alimenta il cartello; c’è un’altra insegna gialla che mostra come funziona il dispositivo. C’è tutto, insomma, ma gli occhi elettronici restano spenti. La segnaletica è ancora avvolta dai sacchi neri di polietilene comparsi già a metà del 2024, cioè da quando il Comune aveva installato gli ultimi due velox – uno per senso di marcia – nel giro di valzer che aveva portato cinque nuove coppie di dispositivi sotto le Torri: da viale Berti Pichat (a ridosso di porta Mascarella) a viale Lenin, da viale Togliatti a viale Cavina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

