In viale Sabena la scritta luminosa "rallentare" campeggia ormai da quasi due anni. C’è l’avviso che recita "rilevamento elettronico della velocità"; c’è il pannello fotovoltaico che alimenta il cartello; c’è un’altra insegna gialla che mostra come funziona il dispositivo. C’è tutto, insomma, ma gli occhi elettronici restano spenti. La segnaletica è ancora avvolta dai sacchi neri di polietilene comparsi già a metà del 2024, cioè da quando il Comune aveva installato gli ultimi due velox – uno per senso di marcia – nel giro di valzer che aveva portato cinque nuove coppie di dispositivi sotto le Torri: da viale Berti Pichat (a ridosso di porta Mascarella) a viale Lenin, da viale Togliatti a viale Cavina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Velox, il giallo di viale Sabena. I due dispositivi sono ancora spenti: "Ormai se ne riparla nel 2026"

Leggi anche: Lecco, saluta mercato in centro: se ne riparla nel 2026

Leggi anche: Lecco, saluta mercato in centro: se ne riparla nel 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Velox, il giallo di viale Sabena. I due dispositivi sono ancora spenti: Ormai se ne riparla nel 2026.

Velox in città, l’ultimo valzer. Slitta l’accensione su viale Sabena. Serve un nuovo ok dalla Prefettura - Ci vorrà ancora un po’ per vedere funzionante la quinta coppia di apparecchi voluta da Palazzo d’Accursio. ilrestodelcarlino.it

Velox in viale Togliatti a Bologna al via: ecco quando entrerà in azione - Bologna, 14 giugno 2024 – Via al velox in viale Togliatti: dalla mezzanotte di lunedì 17 giugno sarà quindi attivata la postazione di controllo della velocità con l'obiettivo di ridurre le infrazioni ... ilrestodelcarlino.it

Da lunedì 15 dicembre 2025 entrerà in funzione l’autovelox sulla S.R. 630 Ausonia, al km 12+300 in direzione Formia > Cassino. L’obiettivo è tutelare la sicurezza stradale su un’arteria ad alta percorrenza, contribuendo a ridurre la velocità e il rischio di inci - facebook.com facebook