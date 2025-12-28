Vanno spazzati via Anche i Carc si schierano con Hannoun

Dopo l’arresto di Hannoun e di altri otto sospetti collegati a Hamas, le reazioni si moltiplicano. Organizzazioni e partiti italiani esprimono le proprie posizioni, evidenziando l’importanza di un’analisi approfondita e di un confronto equilibrato. In questo contesto, è fondamentale mantenere un approccio sobrio e obiettivo, per comprendere le implicazioni e le conseguenze di un evento di tale rilevanza nel panorama nazionale e internazionale.

A 24 ore e più dalla notizia dell' arresto di Hannoun e di altri 8 soggetti, accusati di avere un legame più o meno diretto con Hamas, le organizzazioni e i partiti hanno iniziato a schierarsi. È servito del tempo, non sono stati messaggi impulsivi, forse avevano bisogno di coordinarsi e di decidere come esternare il proprio pensiero, ma alla fine hanno scelto da quale parte stare e, senza sorprese, è quella dell'architetto giordano attualmente in carcere. " L'inchiesta è un attacco politico per colpire le organizzazioni che promuovono la solidarietà alla popolazione di Gaza nel nostro Pese, non è né più né meno che una delle rappresaglie del governo Meloni contro il movimento popolare che ha scoperchiato la complicità dello Stato italiano con lo Stato genocida di Israele ", accusa il Partito dei Carc, una delle realtà più radicali della sinistra extraparlamentare.

