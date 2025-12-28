Vandalizzata la lapide di Norma Cossetto Il Comitato 10 Febbraio | È un oltraggio

L’altra notte, la targa dedicata a Norma Cossetto, posta all’interno del giardino che a Firenze ricorda la giovane martire istriana, è stata divelta e coperta di fango. A darne notizia in una nota è il Comitato 10 Febbraio, che lancia un appello a trovare i responsabili dell’oltraggio alla memoria della studentessa istriana uccisa dai partigiani jugoslavi nell’ottobre 1943 nei pressi della foiba di Villa Surani, territorio che oggi appartiene alla Croazia, ma che allora era italiano. "Per l’ennesima volta la targa è stata vandalizzata – dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio – chiediamo alla polizia locale di individuare gli autori di questo gesto vergognoso, grazie anche alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza e di ripristinare al più presto la targa dedicata alla medaglia d’oro al merito civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

