Valmusone guardie mediche introvabili il 31 e il primo dell’anno | il servizio non è garantito

È una situazione difficile quella che sta vivendo la Valmusone a livello sanitario, in particolare per quanto riguarda le guardie mediche. In particolare la notte dell’ultimo dell’anno, mercoledì, non saranno presenti le guardie mediche a Osimo, Castelfidardo, Loreto e Camerano nemmeno nel turno di giorno. Giovedì, primo dell’anno, non va meglio, con assenze a Polverigi, Loreto, Castelfidardo, Camerano, Sirolo e, di nuovo, Osimo. "Se da un lato la Giunta regionale predica bene sulla presenza della sanità nel territorio, dall’altro lato purtroppo per noi agisce malissimo e questa comunicazione dell’Ast Ancona ne è la prova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

