Valeria Bruni Tedeschi e l’abuso subito da bambina | Ho superato quella violenza l’ho elaborata
Valeria Bruni Tedeschi ha condiviso pubblicamente il suo vissuto riguardo a un abuso subito durante l'infanzia, raccontando come sia riuscita a superare e elaborare quell’esperienza. La sua testimonianza offre uno sguardo aperto e sincero su un tema delicato, evidenziando l’importanza di affrontare e superare le difficoltà del passato per poter proseguire il proprio percorso di crescita.
Un abuso subito da bambina, come ha raccontato Valeria Bruni Tedeschi alla trasmissione Verissimo: «Ho superato quella violenza, l’ho elaborata. Soprattutto perché ho potuto condividere quel ricordo con la mia amica Silvia. È successo a entrambe, con la stessa persona. Quando abbiamo ricordato quel fatto, l’abbiamo condiviso, ci abbiamo riso e questo ci ha salvato ». Poi ovviamente non sono bastate le risate di bambina: «Ho potuto fare psicoanalisi. E anche nel lavoro ho potuto raccontarlo. È stato catartico». Quelli consegnati a Silvia Toffanin sono ricordi dolceamari: «Ho avuto un’infanzia malinconica e allegra insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: “Ho subito violenza fisica e verbale. Quando ho iniziato la transizione, papà non voleva capire. Oggi ho compassione per lui”: Carly Tommasini a “Verissimo”
Leggi anche: European Film Awards 2026: tra i candidati Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Valeria Bruni Tedeschi e La vita da grandi
Valeria Bruni Tedeschi e gli abusi subiti da bambina: «Penso che la mia vita sia una conseguenza di quell'episodio» - Le storie”, le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. msn.com
Valeria Bruni Tedeschi racconta a Verissimo gli abusi subiti da bambina: «Penso che la mia vita sia una conseguenza di quell'episodio» - Le storie”, le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. ilmessaggero.it
Valeria Bruni Tedeschi: «Mia sorella Carla Bruni non vuole recitare nei miei film. Da bambine a Natale le facevo lezioni di sesso» - Valeria Bruni Tedeschi è uno dei volti più conosciuti del cinema italiano: attrice, registra e sceneggiatrice, sorella di Carla Bruni, ex premiere dame di Francia, a 9 anni si trasferì a Parigi perché ... ilmessaggero.it
Io sono di quelli che ridono tanto per la frase di Beatrice Morandini Valdirana, il personaggio (interpretato da Valeria Bruni Tedeschi) di "La pazza gioia" di Paolo Virzì, che vedendo la sua amica Donatella (Micaela Ramazzotti) tutta tatuata dice: “Ma non puoi tr - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.