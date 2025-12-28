Valeria Bruni Tedeschi e l’abuso subito da bambina | Ho superato quella violenza l’ho elaborata

Valeria Bruni Tedeschi ha condiviso pubblicamente il suo vissuto riguardo a un abuso subito durante l'infanzia, raccontando come sia riuscita a superare e elaborare quell’esperienza. La sua testimonianza offre uno sguardo aperto e sincero su un tema delicato, evidenziando l’importanza di affrontare e superare le difficoltà del passato per poter proseguire il proprio percorso di crescita.

Un abuso subito da bambina, come ha raccontato Valeria Bruni Tedeschi alla trasmissione  Verissimo: «Ho superato quella violenza, l’ho elaborata. Soprattutto perché ho potuto condividere quel ricordo con la mia amica Silvia.  È successo a entrambe, con la stessa persona. Quando abbiamo ricordato quel fatto,  l’abbiamo condiviso, ci abbiamo riso e questo ci ha salvato ». Poi ovviamente non sono bastate le risate di bambina: «Ho potuto fare psicoanalisi. E anche nel lavoro ho potuto raccontarlo. È stato catartico». Quelli consegnati a Silvia Toffanin sono ricordi dolceamari: «Ho avuto  un’infanzia malinconica e allegra insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

