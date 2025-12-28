Valeria Bruni Tedeschi e l’abuso subito da bambina | Ho superato quella violenza l’ho elaborata

Valeria Bruni Tedeschi ha condiviso pubblicamente il suo vissuto riguardo a un abuso subito durante l'infanzia, raccontando come sia riuscita a superare e elaborare quell’esperienza. La sua testimonianza offre uno sguardo aperto e sincero su un tema delicato, evidenziando l’importanza di affrontare e superare le difficoltà del passato per poter proseguire il proprio percorso di crescita.

Valeria Bruni Tedeschi racconta a Verissimo gli abusi subiti da bambina: «Penso che la mia vita sia una conseguenza di quell'episodio» - Le storie”, le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. ilmessaggero.it

Valeria Bruni Tedeschi: «Mia sorella Carla Bruni non vuole recitare nei miei film. Da bambine a Natale le facevo lezioni di sesso» - Valeria Bruni Tedeschi è uno dei volti più conosciuti del cinema italiano: attrice, registra e sceneggiatrice, sorella di Carla Bruni, ex premiere dame di Francia, a 9 anni si trasferì a Parigi perché ... ilmessaggero.it

Io sono di quelli che ridono tanto per la frase di Beatrice Morandini Valdirana, il personaggio (interpretato da Valeria Bruni Tedeschi) di "La pazza gioia" di Paolo Virzì, che vedendo la sua amica Donatella (Micaela Ramazzotti) tutta tatuata dice: “Ma non puoi tr - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.