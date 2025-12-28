Valanghe l’Euregio | Neve ventata può staccarsi anche dopo il passaggio di un singolo sciatore

Il Bollettino Valanghe dell'Euregio fornisce aggiornamenti quotidiani sulle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. Secondo le recenti comunicazioni, la neve ventata e gli strati deboli di neve vecchia rappresentano un rischio, anche dopo il passaggio di un singolo sciatore. È fondamentale prestare attenzione e rispettare le indicazioni di sicurezza per evitare incidenti in montagna.

"La neve ventata e la neve vecchia con strati deboli persistenti richiedono attenzione". Lo riporta il Bollettino Valanghe dell'Euregio, che quotidianamente informa sciatori e alpinisti sulle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo."Le valanghe possono, a livello isolato.

