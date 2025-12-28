Nella Val di Susa, vicino alle piste di Claviere, si è verificata una valanga intorno alle 14, coinvolgendo diverse persone. A segnalare l’incidente è stato un maestro di sci, che ha riferito ai soccorritori che potrebbero esserci altre due o tre persone coinvolte. L’intervento del Soccorso alpino è in corso per valutare la situazione e assicurare eventuali soccorsi.

Una valanga si è staccata verso le 14 a Claviere, in Val di Susa, tra pista e fuori pista. A dare l’allarme è stato un maestro di sci, individuato dai tecnici del Soccorso alpino: ha detto ai soccorritori che ci sono almeno altre due o tre persone coinvolte. Nelle ricerche sono impegnati un elicottero, le unità cinofile, i carabinieri sciatori e il personale di 115 e 118. Sono almeno due le persone rimaste sepolte dopo il distacco della massa di neve. Il bollettino valanghe per la giornata di oggi indica nella zona un grado di pericolo 3-marcato (su una scala da 1 a 5 punti) al di sopra dei 2.000 metri e 2-moderato al di sotto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Valanga vicino alle piste in Val di Susa, l’allarme da un maestro di sci: “Almeno altre due persone coinvolte”

