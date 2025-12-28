Una valanga si è verificata oggi alle 14 a Claviere, in Val di Susa, interessando sia le piste che le zone fuori pista. Sono attualmente in corso le operazioni di soccorso per le persone coinvolte, anche se al momento non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sulla loro condizione. La situazione è sotto monitoraggio dalle autorità competenti.

Una valanga si è staccata verso le 14 a Claviere, in Val di Susa, tra pista e fuori pista. Secondo le prime informazioni ci sono delle persone coinvolte: non se ne conosce al momento il numero esatto e né se ci siano feriti. Sul posto stanno intervenendo elicotteri e personale a terra di 115 e del 118, del soccorso alpino con le unità cinofile e i carabinieri sciatori. Articolo in aggiornamento Immagine d’archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Valanga vicino alle piste da sci in Val di Susa, ci sono persone coinvolte

