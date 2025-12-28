Valanga a Claviere su piste da sci e fuori pista | ci sono persone coinvolte

Una valanga ha interessato le piste da sci e le zone fuori pista a Claviere, coinvolgendo alcuni sciatori. Sul luogo sono attivi gli interventi di soccorso con elicotteri, vigili del fuoco, personale del 118, soccorso alpino e unità dei carabinieri con cani e sciatori. Le operazioni sono in corso per individuare e assistere eventuali persone coinvolte.

In corso gli interventi degli elicotteri di vigili del fuoco e 118 e personale di soccorso alpino con cani e sciatori dei carabinieri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Valanga a Claviere su piste da sci e fuori pista: ci sono persone coinvolte Leggi anche: Valanga vicino alle piste da sci in Val di Susa, ci sono persone coinvolte Leggi anche: Valanga a Claviere in Val di Susa, ci sono persone coinvolte Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. VALANGA A MONGINEVRO TRAVOLGE SCIATORE ITALIANO: RISCHIA LA VITA. Valanga sulla pista da sci di Pampeago, nessun ferito: «Slavina provocata dagli sciatori, ma c'è il divieto del fuoripista» - La centrale unica di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero con a bordo l’unità cinofila del soccorso alpino e speleologico, che tuttavia non ha potuto recarsi sul posto a causa delle ... ilgazzettino.it Valanga sulle Dolomiti bellunesi vicino a Cortina, travolti tre sciatori: due morti - È salito a due il bilancio delle vittime della valanga staccatasi ieri da Forcella Giau, lato ovest nel territorio di San Vito di Cadore a quota 2. tg24.sky.it Valanga a Bardonecchia lambisce le piste da sci, nessuna persona coinvolta - Nessuna persona è rimasta coinvolta nella valanga che si è staccata questa mattina nella zona del Vallon Cros, nel territorio del comune di Bardonecchia (Torino). rainews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.