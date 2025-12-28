Valanga a Claviere in Val di Susa ci sono persone coinvolte

Una valanga si è staccata oggi pomeriggio a Claviere, in Val di Susa, tra pista e fuori pista. Al momento si registrano coinvolgimenti di persone, anche se non sono ancora note le generalità o eventuali feriti. Le autorità sono intervenute per valutare la situazione e gestire l’accaduto. Si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte e sulle eventuali misure di sicurezza.

Una valanga si è staccata verso le 14 a Claviere, in Val di Susa, tra pista e fuori pista. Secondo le prime informazioni ci sono delle persone coinvolte: non se ne conosce al momento il numero esatto e né se ci siano feriti. Sul posto stanno intervenendo elicotteri e personale a terra di 115 e del 118, del soccorso alpino con le unità cinofile e i carabinieri sciatori. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Valanga a Claviere in Val di Susa, ci sono persone coinvolte Leggi anche: Valanga vicino alle piste da sci in Val di Susa, ci sono persone coinvolte Leggi anche: Valanga a Claviere, ci sarebbero persone coinvolte La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Inter, il tabù Palladiano; Missili a Mach 10 ai confini dell’Europa: le foto satellitari che svelano la mossa di Mosca; VALANGA A MONGINEVRO TRAVOLGE SCIATORE ITALIANO: RISCHIA LA VITA. Valanga in Val di Susa, ci sono persone coinvolte - Un grave distacco nevoso si è verificato intorno alle ore 14:00 nel comprensorio sciistico di Claviere, interessando un’area critica situata tra i tracciati battuti e le zone dedicate al fuoripista ... rainews.it

Valanga a Claviere, morto sciatore - E' stato trovato morto lo sciatore travolto da una valanga a Claviere, mentre sciava fuori pista nella zona del Colletto Verde. lagazzettadelmezzogiorno.it

Valanga travolge tre sciatori a Cortina, due morti e un ferito: Elisa De Nardi era rimasta per ore sotto 4 metri di neve - Altri due incidenti per valanga si sono verificati in Alta Val di Susa, nei territori di Salbertrand e Pragelato, nel Torinese. leggo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.