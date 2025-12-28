Val di Susa valanga su piste da sci e fuori pista | soccorsi in azione

Il 28 dicembre a Claviere, in alta Val di Susa, si è verificata una valanga che ha interessato sia le piste da sci che le zone fuori pista. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere le persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e le autorità continuano a monitorare l’area.

Una valanga si è staccata oggi, 28 dicembre, a Claviere, in alta Val di Susa, coinvolgendo sia la pista da sci sia il fuori pista. In un primo momento si era ipotizzata la presenza di due persone sotto la neve, ma al momento nessuno sciatore è stato trovato durante le ricerche. Secondo le fonti dei soccorritori, un testimone aveva segnalato la possibile presenza di persone coinvolte, facendo scattare le operazioni di soccorso. Sul posto sono al lavoro elicotteri del 118 e dei vigili del fuoco, personale a terra, il soccorso alpino con unità cinofile e i carabinieri sciatori. Le autorità locali monitorano l'evolversi dell'emergenza, mentre le squadre concentrano gli sforzi sulla localizzazione e l'eventuale estrazione dei coinvolti dalla neve.

