Val di Susa valanga su piste da sci e fuori pista | almeno due persone intrappolate

Una valanga si è verificata a Claviere, in Val di Susa, interessando sia le piste battute che le zone fuori pista. Al momento, sono state segnalate almeno due persone intrappolate. Le autorità stanno intervenendo per le operazioni di soccorso e valutano la situazione. La zona rimane sotto stretta sorveglianza per garantire la sicurezza degli escursionisti e degli sciatori presenti.

Una valanga si è staccata a Claviere, in Val di Susa, coinvolgendo sia la pista da sci sia il fuori pista. Secondo le prime informazioni disponibili, almeno due persone sono rimaste intrappolate nella neve. La valanga è avvenuta attorno alle 14 di oggi, 28 dicembre. Sul posto operano elicotteri del 118 e dei vigili del fuoco, personale a terra, il soccorso alpino con unità cinofile e i carabinieri sciatori. Le operazioni di soccorso sono in corso per verificare la situazione e mettere in sicurezza le persone coinvolte. Le autorità locali monitorano l’evolversi dell’emergenza. Data la difficoltà delle operazioni in montagna e la presenza di persone potenzialmente intrappolate, le squadre stanno operando con priorità sulla localizzazione e l’eventuale estrazione dei coinvolti dalla neve. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Valanga vicino alle piste in Val di Susa, l’allarme da un maestro di sci: “Almeno altre due persone coinvolte” Leggi anche: Valanga vicino alle piste da sci in Val di Susa, ci sono persone coinvolte Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Valanga sul Monte Jafferau: in corso un intervento di soccorso a Bardonecchia; VALSUSA, VALANGA SULLE PISTE: INTERVENTO A BARDONECCHIA; VALANGA A MONGINEVRO TRAVOLGE SCIATORE ITALIANO: RISCHIA LA VITA. Valanga in Val Susa, ci sono persone coinvolte su piste da sci e fuori pista: soccorsi in azione - Valanga a Claviere intorno alle 14 di oggi: il distacco ha interessato piste e fuori pista. fanpage.it

