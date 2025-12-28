Val di Susa valanga a Claviere | ci sono persone coinvolte A dare l' allarme un maestro di sci

Una valanga si è verificata a Claviere, nella Val di Susa, coinvolgendo diverse persone. A lanciare l’allarme è stato un maestro di sci, che ha segnalato almeno due o tre persone coinvolte. Sul posto stanno operando gli elicotteri dei vigili del fuoco e del 118, insieme al personale del soccorso alpino, con cani e sciatori dei carabinieri, per le operazioni di soccorso.

