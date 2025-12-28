Vaciago osserva che l’allenatore Spalletti affronta limiti tecnici nella rosa della Juventus, influenzando le sue possibilità di miglioramento. Secondo l’analista, due interventi mirati a gennaio potrebbero rappresentare un passo importante per rafforzare la squadra e sostenere il lavoro di Spalletti nel corso della stagione. Questa riflessione evidenzia l’importanza di un mercato di gennaio strategico per ottimizzare le prestazioni del club.

. Il commento del giornalista. « E’ una questione di qualità », così è intitolato l’editoriale di Guido Vaciago su Tuttosport, dedicato a Pisa Juve. Così il direttore del quotidiano: « Dominare la partita per una settantina di minuti e rischiare di non vincerla per le tante, troppe decisioni sbagliate dalla trequarti in su, significa che il grande lavoro di Spalletti è zavorrato dai limiti tecnici di una rosa cresciuta in carattere, tattica e gioco di squadra, ma povera di uomini dal tiro letale e frenata dai pasticci di Openda e David ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vaciago: «Spalletti zavorrato dai limiti tecnici della rosa Juve. Il suo lavoro meriterebbe questi due colpi a gennaio»

Il direttore Vaciago: “Napoli-Juve è anche una questione di scelte e la Juve le ha sbagliate quasi tutte nelle ultime tre campagne acquisti. Poi Spalletti ha sbagliato a togliere Yildiz’. - facebook.com facebook

#vaciago” la migliore Juventus della stagione e la vittoria più importante della stagione sicuramente è una tappa importante nel processo di solidificazione della squadra.. agonismo più Lucido concentrazione più stabile e voglia di vincere andata oltre le clam x.com