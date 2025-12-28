Per molti civitanovesi, come da tradizione, il Natale si passa in famiglia. Ma sono tanti anche quelli che hanno scelto di trascorrere le festività all’estero. Anche se il vero boom di partenze, complici anche i prezzi più ragionevoli, si è registrato nel periodo compreso tra l’Immacolata e Natale. New York resta una delle destinazioni più amate, ma sono state scelte anche le più belle capitali europee e i posti caldi per trascorrere i giorni di Natale e Capodanno. Al viaggio la gente non vuole rinunciare, e c’è anche chi ha fatto un finanziamento pur di partire. "In questo periodo i prezzi sono aumentanti tanto, ecco perché in molti, soprattutto le famiglie, hanno scelto di concedersi un viaggio nei giorni compresi tra l’8 dicembre e Natale, un periodo che solitamente, negli anni passati, era morto – spiega Francesca Cerolini, titolare dell’agenzia di viaggi Travel Lust in via Regina Elena, a Civitanova –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vacanze da New York a Marrakech. Feste all’estero per i civitanovesi

Leggi anche: Vacanze di Natale, ma non in Lapponia: è questo il posto più magico delle Feste? (Con una spa da film)

Leggi anche: Un weekend a Marrakech perfetto in autunno. I nuovi riad, i ristoranti e tutti gli indirizzi da non perdere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vacanze da New York a Marrakech. Feste all’estero per i civitanovesi.

Dove è stata girata Inventing Anna, le location della serie da New York a Marrakech - Dall'11 febbraio 2022 si può vedere su Netflix la nuova serie tv "Inventing Anna" firmata da Shonda Rhimes che racconta la storia vera dell'enigmatica Anna Delvey che è riuscita ad arrivare ai vertici ... fanpage.it

Vacanze a New York, la grande mela 2024 - e vi aiuta a scegliere la meta più adatta alle vostre esigenze per l’estate 2024. mam-e.it

Cara vacanza, quanto ci costi in più: da New York a Vienna prezzi record - Sì perché se stando ai dati del Trivago Hotel Price Index, il prezzo medio di una stanza d'hotel ... repubblica.it

1800€ a persona per una delle nostre meravigliose vacanze a NEW YORK + MIAMI. Prenotare prima conviene Questa è una delle nostre date in offerta, ma ne abbiamo anche altre. Il prezzo è inteso a persona e comprende voli diretti dall’italia, Bagaglio, - facebook.com facebook