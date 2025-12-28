Sono passati più di sei anni dall’incidente nel quale rimase coinvolto un autista di autobus del servizio pubblico che si stava recando in bicicletta alla fermata di via Aurelia Nord. Era uscito di casa all’alba per prendere servizio, e giunto all’altezza della rotonda di via Marco Polo l’uomo cadde dopo essere stato urtato da un giovane a bordo di una Panda. L’automobilista non si fermò, ma venne rintracciato, poco dopo, all’altezza di via Leonardo Da Vinci. E quindi sottoposto dai carabinieri all’alcol test. Risultato con un tasso cinque volte oltre il limite consentito. Così scattò il ritiro della patente e la denuncia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Urtò un uomo in bici e fuggì via. Era positivo al test alcolemico. Condanna per omesso soccorso

