Unitre approda anche sul lago

Unitre amplia la sua presenza sul territorio italiano, arrivando anche a Mandello del Lario. Dopo le oltre 350 sedi già attive in tutta Italia, questa nuova apertura rappresenta un ulteriore passo nel percorso di promozione della formazione e della cultura per adulti e anziani. L’insediamento ufficiale della sede di Mandello del Lario sarà comunicato a breve, rafforzando l’impegno di Unitre nel territorio.

Alle 350 sedi già presenti e attive sul territorio nazionale si aggiunge anche a Mandello del Lario la neonata Unitre, il cui insediamento verrà ufficializzato prossimamente. Parliamo dell'acronimo della Università aperta a tre fasce di età. Un nuovo approdo sulle rive del lago da Abbadia

