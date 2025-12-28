United Rugby Championship i derby lanciano Treviso in zona playoff

Due vittorie su due nei derby di Natale per la Benetton Treviso e i veneti fanno un balzo importante verso la zona playoff dell’United Rugby Championship. Due ko su due, invece, per le Zebre che vedono i sogni di gloria scemare pericolosamente, con i ragazzi di Brunello che tornano pesantemente con i piedi per terra. Dopo il 21-16 di Treviso arriva il più netto 23-37 del Lanfranchi per la Benetton Treviso. Due successi diversi, ma entrambi al termine di match a lungo combattuti, anche se soprattutto ieri la superiorità dei veneti è stata palese, con anche le tre mete annullate a Lamaro e compagni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Rugby Championship, i derby lanciano Treviso in zona playoff Leggi anche: LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: inizia il derby italiano Leggi anche: LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: va in scena l’atteso derby tricolore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. United Rugby Championship, Munarini dirige Zebre v Benetton: prima donna italiana ad arbitrare nel torneo; Derby azzurro, URC e Top-14: il programma su Sky; URC, tra Benetton e Zebre il derby più equilibrato di sempre; I Leoni vincono il derby di Monigo 21-15. United Rugby Championship, i derby lanciano Treviso in zona playoff - Due vittorie su due nei derby di Natale per la Benetton Treviso e i veneti fanno un balzo importante verso la zona playoff dell’United Rugby Championship. oasport.it

United Rugby Championship e Top 14, le partite su Sky e Now: date e orari - Natale con il grande rugby su Sky Sport e NOW: per lo United Rugby Championship si gioca l’8ª giornata con le due franchigie italiane Zebre e Benetton impegnate in un derby da non perdere sabato 27 ... sport.sky.it

Zebre-Benetton Treviso oggi, United Rugby Championship: orario, tv, streaming - Il derby azzurro torna protagonista nello United Rugby Championship a distanza di appena una settimana dal primo confronto. oasport.it

BKT United Rugby Championship Zebre Parma 23 - Benetton Rugby 37 I Leoni della Benetton si aggiudicano anche il derby di ritorno, in modo più netto rispetto alla settimana scorsa. Le Zebre nel primo tempo restano attaccate nel punteggio grazie al piede - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.