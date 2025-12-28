Unieuro crolla anche a Bergamo | Pepe non basta
Il team di Forlì subisce la sua terza sconfitta consecutiva, questa volta sul campo di Bergamo, con il risultato di 93-79. La gara evidenzia le difficoltà attuali della squadra, che si trova ora in piena zona playout. È un momento delicato per il club, che dovrà affrontare con attenzione le prossime sfide per invertire questa tendenza negativa.
Bergamo, 28 dicembre 2025 – Terza sconfitta consecutiva per Forlì, che crolla anche a Bergamo (93-79) ed entra in piena zona playout. Ancora una prestazione rivedibile nella metà campo difensiva, che spalanca le porte ad un’avversaria pimpante nonostante le assenze di Bossi e Lombardi. Tra le fila ospiti si salvano Pepe (16) e Gaspardo (14), bene anche Tavernelli. Forlì è calda dalla lunga distanza e allunga subito (7-18). È però solo un lampo, perché l’attacco si blocca mentre Bergamo entra in ritmo: un break di di 13-0 a cavallo tra prima e seconda frazione vale sorpasso e allungo (31-22). Arriverà poi presto anche il +12 (42-30). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Forlì, Avellino mette ko l’UniEuro: non basta l’esordio di Stephens
Leggi anche: Serata no in difesa, non basta l'esordio di Stephens: l'Unieuro cade ad Avellino
Unieuro crolla anche a Bergamo: Pepe non basta - lungo’ dà nuova linfa a Bergamo che infila un 12- ilrestodelcarlino.it
L'Estra crolla dopo un primo tempo in equilibrio, segnando appena 8 punti nell'ultimo periodo. L'Unieuro sorride dopo 5 KO di fila - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.