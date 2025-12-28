Il team di Forlì subisce la sua terza sconfitta consecutiva, questa volta sul campo di Bergamo, con il risultato di 93-79. La gara evidenzia le difficoltà attuali della squadra, che si trova ora in piena zona playout. È un momento delicato per il club, che dovrà affrontare con attenzione le prossime sfide per invertire questa tendenza negativa.

Bergamo, 28 dicembre 2025 – Terza sconfitta consecutiva per Forlì, che crolla anche a Bergamo (93-79) ed entra in piena zona playout. Ancora una prestazione rivedibile nella metà campo difensiva, che spalanca le porte ad un’avversaria pimpante nonostante le assenze di Bossi e Lombardi. Tra le fila ospiti si salvano Pepe (16) e Gaspardo (14), bene anche Tavernelli. Forlì è calda dalla lunga distanza e allunga subito (7-18). È però solo un lampo, perché l’attacco si blocca mentre Bergamo entra in ritmo: un break di di 13-0 a cavallo tra prima e seconda frazione vale sorpasso e allungo (31-22). Arriverà poi presto anche il +12 (42-30). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unieuro crolla anche a Bergamo: Pepe non basta

Leggi anche: Forlì, Avellino mette ko l’UniEuro: non basta l’esordio di Stephens

Leggi anche: Serata no in difesa, non basta l'esordio di Stephens: l'Unieuro cade ad Avellino

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Unieuro crolla anche a Bergamo: Pepe non basta - lungo’ dà nuova linfa a Bergamo che infila un 12- ilrestodelcarlino.it