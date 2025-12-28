Una vita nel traffico Ogni anno passiamo due giorni al volante

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Lucca si fa notare a livello mondiale. Indubbiamente per le innumerevoli iniziative che l’hanno resa famosa, ma non solo. Parliamo del traffico. I dati che mostrano la città (e la Piana) dal punto di vista del grado di impatto del traffico e delle ore perse nei grovigli veicolari, arriva da Inrix con la “ Global Scorecard 2025 ”, una mappa analitica minuziosa che raccoglie dati relativi al fenomeno del traffico di ben sette Continenti, trentasei Paesi e novecento città. Inrix è leader mondiale in questo settore, ed è in grado di fornire un’analisi credibile proprio perché ben suffragata dai numeri raffrontati nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

una vita nel traffico ogni anno passiamo due giorni al volante

© Lanazione.it - Una vita nel traffico. Ogni anno passiamo due giorni al volante

Leggi anche: Ogni anno i bresciani perdono due giorni e mezzo di vita fermi nel traffico

Leggi anche: Traffico, emergenza totale in Italia: in queste città perdi settimane di vita ogni anno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Una vita nel traffico. Ogni anno passiamo due giorni al volante; Sicurezza stradale, l’appello dell’ASSAPLI: guida consapevole e rispetto della vita nei giorni di traffico intenso; Ancora una volta Nuova Delhi si è svegliata avvolta da una nebbia densa e tossica con una visibilità ridotta e un’aria irrespirabile che ha paralizzato trasporti e vita quotidiana. L’indice di qualità dell’aria è rimasto su livelli estremamente pericolosi, stabilmente; A 36 mila chilometri dalla Terra si vede lo smog che respiriamo in Romagna: quanti anni di vita ci costa.

vita traffico ogni annoUna vita nel traffico. Ogni anno passiamo due giorni al volante - Lucca è al 215° posto nella classifica ’Global Scorecard’ realizzata da Inrix. lanazione.it

La bicicletta “salva vita”. L’Oms: “In Europa potrebbe evitare 10 mila morti e creare oltre 76mila posti di lavoro ogni anno” - Sono questi tre gli asset della bicicletta, che ha trovato uno sponsor di tutto rispetto nell'Oms. quotidianosanita.it

vita traffico ogni annoDue giorni persi in coda. Nella top 100 mondiale per il traffico lumaca - La città e l’hinterland al quarto posto in Italia e all’87° a livello globale. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.