La città di Lucca si fa notare a livello mondiale. Indubbiamente per le innumerevoli iniziative che l’hanno resa famosa, ma non solo. Parliamo del traffico. I dati che mostrano la città (e la Piana) dal punto di vista del grado di impatto del traffico e delle ore perse nei grovigli veicolari, arriva da Inrix con la “ Global Scorecard 2025 ”, una mappa analitica minuziosa che raccoglie dati relativi al fenomeno del traffico di ben sette Continenti, trentasei Paesi e novecento città. Inrix è leader mondiale in questo settore, ed è in grado di fornire un’analisi credibile proprio perché ben suffragata dai numeri raffrontati nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una vita nel traffico. Ogni anno passiamo due giorni al volante

